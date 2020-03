Migration: Wien und Athen gegen weitere Hilfen für Türkei

Der Pakt von 2016 sei aufrecht und die EU habe alles getan, um sich daran zu halten, so der Tenor der beiden Minister anlässlich Schallenbergs Besuch in Athen am Dienstag. "Ich sehe keinen Grund dafür, warum wir noch weitere Gelder zur Verfügung stellen sollten", erklärte Schallenberg vor österreichischen und griechischen Journalisten. Man könne darüber reden, wofür bestehende Gelder verwendet werden, er sei aber dagegen, noch mehr finanzielle Mittel locker zu machen.

Im Rahmen des EU-Flüchtlingspaktes hatte Ankara sechs Milliarden Euro zugesichert bekommen - ein "enorm großer Betrag", so Schallenberg. Bisher sind laut EU-Kommission von den sechs Milliarden Euro 4,7 Milliarden vertraglich vergeben worden. 3,2 Milliarden Euro sind bereits ausgezahlt worden. 1,3 Milliarden Euro sind demnach noch gänzlich "unverplant".

Auch Dendias sprach sich gegen weitere EU-Mittel für die Türkei aus, vor allem angesichts der aktuellen "Provokation" seitens des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Dieser würde "menschliches Elend" ausnützen, um Druck auszuüben. Das sei "völlig inakzeptabel", Erdogan verstoße damit gegen jegliche Menschenrechtskonventionen.

Schallenberg nutzte seinen Besuch, die bereits am Montag angekündigte Hilfe für Griechenland zu konkretisieren. Über das UNO-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) wird in der kommenden Woche eine Million Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) zur Unterstützung griechischer Flüchtlingseinrichtungen freigegeben. Darüber hinaus sei man sei auch bereit, weitere Hilfe zu leisten - in Form von Ausrüstung oder Personal. Schon jetzt unterstützen 14 Österreicher die griechischen Grenzbeamten. "Wir sind bereit, auch hier mehr zur Verfügung zu stellen", betonte Schallenberg.

