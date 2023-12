Migration: Meloni und Sunak wollen Rückführungen fördern  

Wie das Büro der Ministerpräsidentin nach dem Treffen mitteilte, konzentrierten sich die Gespräche auf die gemeinsame Arbeit in Sachen Migration. Die beiden Regierungschefs einigten sich darauf, ein erstes italienisch-britisches Projekt zur Unterstützung freiwilliger Rückführungen in die Herkunftsländer der Migranten zu kofinanzieren.

"Eine solide Freundschaft"

Das Abkommen wurde von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) für in Tunesien gestrandete Migranten ausgearbeitet. "Mit Meloni verbindet uns eine sehr solide und starke Freundschaft, die gerade wieder gefestigt wird. Wir sind beide konservativ, wir unterstützen die NATO und wir sind gegen die russische Aggression gegen die Ukraine", erklärte Sunak laut Medienangaben.

"Das ist nicht mehr tragbar"

Die irreguläre Ankunft von Migranten und Flüchtlingen auf Lampedusa sei unhaltbar und unmoralisch, sagte Sunak am Samstag. "Unsere Gegner wollen den Kopf in den Sand stecken und meinen, dass sich das Problem von selbst löst, aber so funktioniert das nicht", so Sunak weiter. "Schauen Sie sich Lampedusa an, wo in diesem Jahr 50 Prozent der Einwanderer angekommen sind: Das ist nicht mehr tragbar, nicht richtig und unmoralisch", fügte er hinzu.

Meloni, die auch Albaniens Premierministerin Edi Rama traf, bekräftigte, wie wichtig es sei, eine endgültige Stabilisierung des westlichen Balkans zu erreichen, auch auf der Grundlage der Schritte, die in jüngster Zeit im Rahmen des EU-Erweiterungsprozesses unternommen wurden.

