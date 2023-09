Migration: Keine Entspannung auf Lampedusa

Am Dienstag trafen 23 Boote mit 896 Menschen an Bord ein. Wegen der guten Wetterlage rechnet die italienische Küstenwache in den nächsten Tagen mit weiteren Überfahrten. Die tunesische Küstenwache hielt nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen mehr als 2500 Menschen von der Überfahrt nach Europa ab. Viele der Migranten wurden den Angaben vom Dienstag zufolge in der Küstenstadt Sfax gestoppt.

EU-Verhandlungen auf Eis

Am Mittwoch haben die Verhandlungen für eine Reform der Asyl- und Migrationspolitik einen neuen Rückschlag erhalten: Nachdem die EU-Mitgliedstaaten es bisher nicht geschafft haben, sich auf eine gemeinsame Position rund um eine geplante Krisenverordnung zu einigen, hat das EU-Parlament nun die Verhandlungen zu anderen Teilen des Migrationsdeals auf Eis gelegt. Die Krisenverordnung soll Ausnahmen von den Asylregeln für den Fall festlegen, dass sich ein Mitgliedstaat einer besonders hohen Ankunftszahl von Flüchtenden gegenübersieht. Die Staaten müssen sich vor Verhandlungen mit dem Parlament auf eine gemeinsame Position einigen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper