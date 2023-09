Migration: 13.700 Migranten über Balkan-Route nach Italien gelangt

Dies berichtete der italienische Innenminister Matteo Piantedosi in einer Fragestunde vor der Abgeordnetenkammer in Rom am Mittwoch. Die Zahlen bestätigen einen Aufwärtstrend, der bereits im Jahr 2021 begonnen hat, erklärte der Minister.

"Um die Widerstandsfähigkeit des Aufnahmesystems zu gewährleisten, wurde ein Mechanismus für die systematische Verlegung von Migranten in Aufnahmezentren in anderen Regionen aktiviert", sagte Piantedosi. Menschenrechtsorganisationen in Triest warnten vor kurzem vor einer Notlage, da die Plätze in den Aufnahmezentren nicht ausreichen. Infolgedessen schliefen über 500 aufnahmeberechtigte Asylbewerber in Triest auf der Straße.

Der Bürgermeister von Triest, Roberto Dipiazza, hatte zuletzt wegen der hohen Zahl von Migrantenankünften einen Ausnahmezustand in seiner Stadt beklagt. Als Unterkunft für die Migranten schlägt der Bürgermeister die Nutzung vieler Kasernen in der Region um Triest Friaul Julisch Venetien vor, die leer stehen.

Der Innenminister erklärte vor der Abgeordnetenkammer, die Regierung in Rom arbeite an einem Maßnahmenpaket zur Stärkung der öffentlichen Sicherheit. Damit soll unter anderem die Zahl der Polizeikräfte aufgestockt werden.

