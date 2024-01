Michels Wechsel bringt Orban ins Spiel

Fünf Monate vor der EU-Wahl nimmt das Brüsseler Postenkarussell an Fahrt auf. Ratspräsident Charles Michel hat am Wochenende überraschend bekanntgegeben, für seine Partei, die französischsprachigen Liberalen in Belgien, als Spitzenkandidat bei der europaweiten Parlamentswahl anzutreten. "Ich möchte Teil des Teams der Erbauer des europäischen Projekts sein und bewerbe mich, um ihm weiterhin zu dienen", sagte der 48-Jährige.