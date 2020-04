Michel: Nächster EU-Sondergipfel am 23. April

In diesem EU-Sondergipfel soll das von den Finanzministern vereinbarte Rettungspaket in der Corona-Krise vorangebracht werden. Dies teilte Michel am Freitag mit. Die Vereinbarung der Eurogruppe vom Donnerstagabend sei ein "entscheidender Durchbruch".

Die EU müsse nun die Grundlage für eine "robuste wirtschaftliche Erholung" nach der Krise schaffen, forderte Michel. Dafür erarbeite er mit EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen einen Plan. Das EU-Budget werde eine "bedeutsame Rolle" dabei spielen, kündigte der belgische Liberale an.

