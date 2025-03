Merz hofft auf Finanzeinigung mit SPD vor EU-Gipfel

CDU-Chef Friedrich Merz hofft, dass es noch vor dem EU-Sondergipfel am Donnerstag zu einer Einigung mit der SPD über neue Finanzierungswege kommt. Eine solche Einigung könnte politischen Beobachtern zufolge auch sogenannte Sondervermögen für die Bundeswehr sowie für Infrastruktur beinhalten.

Sondervermögen sind Etats, die nicht von der deutschen Schuldenbremse betroffen sind. Angesichts eines Verteidigungsbedarfs gehen viele Experten von einem zweiten Sondervermögen für die Bundeswehr aus.

Merz selbst wollte sich dazu nicht konkret äußern. "Aus meiner Sicht ist die Frage der Verteidigung prioritär", fügte er aber hinzu. Es gehe darum, "in den nächsten Tagen noch ein höheres Finanzvolumen für die Streitkräfte zur Verfügung zu stellen."

Sondersitzung des Bundestags?

Um das Sondervermögen zu beschließen, brachte die CDU zuletzt eine Sondersitzung des Bundestags noch in seiner Vorwahl-Zusammensetzung ins Spiel, weil in dieser Union, SPD und Grüne noch die notwendige Verfassungsmehrheit haben. Grünen-Chef Felix Banaszak gab sich am Montag hinsichtlich des Sondervermögens aber zurückhaltend.

