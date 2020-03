Merkel zum dritten Mal negativ getestet

Das teilte ein Regierungssprecher am Montag in Berlin mit. Er ergänzte: "Die deutsche Bundeskanzlerin wird auch in den nächsten Tagen die Dienstgeschäfte aus ihrer häuslichen Quarantäne wahrnehmen."

Merkel ist nicht die einzige Regierungsspitze unter Quarantäne: Auch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, der kanadische Premierminister Justin Trudeau und der britische Premierminister Boris Johnson mussten sich wegen des Coronavirus isolieren.

