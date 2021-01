In der Coronakrise ist auch in Deutschland keine Entspannung in Sicht. Deshalb zieht Bundeskanzlerin Angela Merkel das Treffen mit den Ministerpräsidenten vom 25. Jänner auf kommenden Dienstag vor. Dabei wird es darum gehen, ob und wie die Corona-Beschränkungen angesichts weiter hoher Inzidenzwerte abermals verschärft werden. Merkel hat bereits in Gesprächen mit ihren Ministern sondiert, welche Maßnahmen noch möglich sind.