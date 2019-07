Menschenrechtsgruppen sind schockiert: Donald Trump lässt wieder hinrichten

Donald Trump weitet die Todesstrafe aus: Erstmals seit 2003 lässt der US-Präsident wieder Hinrichtungen auf Bundesebene vollstrecken – trotz aller Zweifel am System. Bereits im Dezember sollen die ersten Häftlinge hingerichtet werden.

Justizminister William Barr habe eine entsprechende Änderung in die Wege geleitet, teilte das US-Justizministerium in Washington gestern mit. Es sei bereits die Exekution von fünf Häftlingen angeordnet worden, gegen die die Todesstrafe verhängt worden sei. Diese seien alle unter anderem wegen Mordes an Kindern und Jugendlichen verurteilt worden, hieß es. Ihre Exekutionen seien für Dezember und Jänner geplant. Weitere Hinrichtungen würden zu einem späteren Zeitpunkt angesetzt.

Menschenrechts- und Bürgerrechtsorganisationen reagierten empört. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International nannte die Entscheidung schockierend. Dies sei der jüngste Hinweis auf die Missachtung von Menschenrechten durch die Trump-Regierung. Die Todesstrafe sei eine ultimativ grausame und unmenschliche Bestrafung. Die amerikanische Bürgerrechtsorganisation ACLU mahnte, die US-Regierung sollte unter keinen Umständen die Erlaubnis haben, Menschen hinzurichten. "Dieser Schritt wird unser Land um Jahrzehnte zurückwerfen", beklagte die Organisation.

In den vergangenen Jahren hatten mehrere US-Bundesstaaten die Todesstrafe abgeschafft oder deren Vollstreckung ausgesetzt. Nach Angaben des Death Penalty Information Centers gibt es diese Höchststrafe inzwischen in rund 20 der 50 US-Staaten nicht mehr. Im März hatte auch Kalifornien – jener US-Staat mit der größten Zahl an Häftlingen in Todestrakten – die Todesstrafe ausgesetzt. Es war vor allem Trumps Vorgänger Barack Obama, der die Todesstrafe auf Eis legen ließ, weil es Probleme mit dem bei den Hinrichtungen verwendeten Gift gab. Der europäische Hersteller des Präparats weigerte sich, dieses in die USA zu liefern. Bei dem zunächst eingesetzten Ersatzmittel starben die Verurteilten unter großen Schmerzen. Obama verfügte 2014, dass weitere Urteile nicht vollstreckt werden sollten, bis ein neues Mittel gefunden sei. Dies ist nun offenbar passiert. Justizminister Barr sagte, künftig solle das Mittel Pentobarbital verwendet werden, das in der Schweiz bei der aktiven Sterbehilfe eingesetzt wird.

Trump ist seit langem ein Befürworter der Todesstrafe. Nachdem im Herbst in Pittsburgh ein rechtsradikal motivierter Anschlag auf eine Synagoge verübt worden war, sprach er sich mehrfach für eine häufigere Verhängung der Todesstrafe aus. "Sie sollten den ultimativen Preis bezahlen", sagte Trump. Derzeit gibt es 61 von Bundesgerichten zum Tode verurteilte Menschen, darunter den Bombenleger vom Boston-Marathon.

Streit mit Schweden

Im Fall des in Schweden verhafteten US-Rappers A$AP Rocky hat Präsident Trump den schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven kritisiert. In einem Tweet schrieb der US-Präsident, er sei „sehr enttäuscht“ von Löfven und dessen angeblicher Handlungsunfähigkeit. „Schweden hat die afroamerikanische Gemeinschaft in den USA im Stich gelassen“, twitterte Trump. Schweden solle sich lieber auf sein echtes Kriminalitätsproblem konzentrieren, so Trump weiter.

Die schwedische Regierung reagiert eher zurückhaltend auf diese Kritik.

Grund des präsidialen Ausfalls ist die Anklageerhebung der schwedischen Staatsanwaltschaft gegen A$AP Rocky, mit bürgerlichem Namen Rakim Athelaston Mayers. Dieser war Anfang Juli in Stockholm nach einem Konzert festgenommen worden, weil er in eine handgreifliche Auseinandersetzung verwickelt gewesen sein soll. Die Website TMZ.com hat ein Video veröffentlicht, das den 30-Jährigen zeigt, wie er einen jungen Mann zu Boden wirft und auf ihn einprügelt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Barack Obama

Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.