Menschenrechtler wurden in Oslo mit Nobelpreis geehrt

Sie gingen an Menschenrechtler aus Russland, der Ukraine und Belarus. Am Tag der Menschenrechte wurden die inzwischen aufgelöste Organisation Memorial in Moskau, das Zentrum für bürgerliche Freiheiten (CCL) in Kiew und der inhaftierte belarussische Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljazki geehrt.

Die CCL-Vorsitzende Oleksandra Matwijtschuk und Memorial-Chef Jan Ratschinski nahmen die Medaillen persönlich entgegen. Bjaljazki, der seit eineinhalb Jahren im Gefängnis sitzt, wurde von seiner Frau Natalja Pintschuk vertreten. "In meinem Land sitzt ganz Belarus in einem Gefängnis", sagte Pintschuk im Namen ihres Mannes. Die Auszeichnung gebe allen die Hoffnung, auf die Solidarität der demokratischen Welt zu zählen. Die Ukrainerin Matwijtschuk betonte: "Frieden, Fortschritt und Menschenrechte sind untrennbar miteinander verbunden." Ein Staat, der Journalisten töte, Aktivisten einsperre und friedliche Demonstrationen auflöse, sei eine Bedrohung für den Frieden in der ganzen Welt. Der Russe Ratschinski sagte, die Auszeichnung habe große symbolische Bedeutung für Memorial. "Sie unterstreicht, dass staatliche Grenzen die Zivilgesellschaft nicht trennen können und sollten."

