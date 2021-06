Menschenrechte: Die UNO ist bestürzt

"Um sich von der weitreichendsten und schwerwiegendsten Kaskade von Menschenrechtsverletzungen zu unseren Lebzeiten zu erholen, brauchen wir eine lebensverändernde Vision und konzertierte Aktionen", sagte Bachelet zum Auftakt der 47. Sitzung des UN-Menschenrechtsrates.

Eine geschlagene halbe Stunde lang zählte die Menschenrechtskommissarin die unterschiedlichsten Menschenrechtsverletzungen auf. Besonders bestürzt zeigte sie sich über die Lage in China, Russland und Äthiopien. In der Region Tigray in Äthiopien beispielsweise seien nach "schwerwiegenden Verstößen" rund 350.000 Menschen von einer Hungersnot bedroht.

Bachelet prangerte auch die Einführung des sogenannten Sicherheitsgesetzes in Hongkong an, das den Behörden ein hartes Vorgehen gegen alle Aktivitäten erlaubt, die nach ihrer Auffassung die nationale Sicherheit Chinas bedrohen. Sie klagte darüber, dass in Russland vor den Parlamentswahlen im September demokratische Rechte weiter untergraben würden. Und auch die sich dramatisch verschlechternde Lage in Weißrussland ließ sie nicht unerwähnt: "Es kommt zu willkürlichen Verhaftungen und Folter."