Menschenhandel "dramatisch gestiegen"

Durch den Krieg in der Ukraine haben auch die Fälle von Menschenhandel stark zugenommen. Wie die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) mitteilte, hat die weltweite Onlinesuche nach sexuellen Dienstleistungen und pornografischen Darstellungen mit ukrainischen Frauen und Kindern seit Beginn des Kriegs um bis zu 600 Prozent zugenommen. "Auch der Handel mit schwangeren Frauen ist seit Beginn des Krieges deutlich gestiegen", sagte OSZE-Generalsekretärin Helga Maria Schmid.

Dabei hätten sich die jährlichen Gewinne aus Menschenhandel in den vergangenen 15 Jahren verfünffacht auf 150 Milliarden Dollar im Jahr. "Wäre der Menschenhandel ein Land, so würde es bei der Wirtschaftsleistung weltweit auf Platz 55 liegen", erklärte Schmid.

Ein Ende der Kämpfe in der Ukraine ist indes weiter nicht in Sicht: Vor allem im Osten des Landes um die Städte Bachmut und Soledar ist die Lage nach Angaben aus Kiew "sehr, sehr schwierig". Präsident Wolodymyr Selenskyj gibt sich trotzdem überzeugt davon, dass die eigenen Truppen durchhalten, und verspricht ihnen Verstärkung. "Bachmut hält durch", sagte der 44-Jährige in seiner täglichen Videoansprache.

Doch auch Russland zeigt sich trotz schwerer Verluste weiter siegesgewiss: Russland werde seine Ziele erreichen, daran könnten auch westliche Waffenlieferungen nichts ändern, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Die Waffen würden nur die Leiden des ukrainischen Volkes verlängern.

