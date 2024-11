Meloni telefonierte mit Trump und Musk

"Das Gespräch war eine Gelegenheit, die solide Allianz, die strategische Partnerschaft und die tiefe und historische Freundschaft zu bekräftigen, die Rom und Washington seit jeher verbindet", hieß es in einer Presseaussendung.

"Während des Telefongesprächs haben Meloni und der designierte Präsident Donald Trump ihre Bereitschaft bekundet, in enger Abstimmung an allen wichtigen internationalen Dossiers zu arbeiten, angefangen beim Krieg in der Ukraine und der Krise im Nahen Osten, mit dem gemeinsamen Ziel, Stabilität und Sicherheit zu fördern, auch im Rahmen der Beziehungen zur Europäischen Union", hieß es.

Meloni sagte in einem Beitrag auf X am Donnerstag, dass sie mit ihrem "Freund", Tesla-Chef Elon Musk, gesprochen habe. Musk hatte Trump bei seiner siegreichen Kampagne zur Rückkehr ins US-Präsidentenamt unterstützt. "Ich bin überzeugt, dass sein Engagement und seine Visionen eine wichtige Ressource für die USA und Italien sein können, wenn wir zusammenarbeiten, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern", sagte Meloni. Der Tech-Unternehmer war im vergangenen Jahr zweimal nach Italien geflogen, um Meloni zu treffen.

Italiens Opposition beobachtet Trumps Wahlerfolg kritisch. Dieser sei eine "schlechte Nachricht für Europa und Italien", sagte die Vorsitzende der Demokratischen Partei (PD), Elly Schlein, am Mittwochabend. "Diejenigen, die Trump heute feiern, werden bald aufhören, wenn die Auswirkungen seiner neuen protektionistischen Politik die Unternehmen und Arbeitnehmer in Europa treffen werden", so Schlein.

