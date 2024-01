Meloni mit Resultaten im Kampf gegen Migration nicht zufrieden

"Ich halte die Ergebnisse in Sachen Migration für nicht zufriedenstellend, vor allem in Anbetracht der Arbeit, die ich in diese Angelegenheit investiert habe. Ich denke aber, dass die Dinge viel schlimmer gelaufen wären, wenn ich es nicht getan hätte", so Meloni auf ihrer Pressekonferenz in Rom.Rom. "Ich bin etwas zufriedener, wenn ich die Zahlen zu den Migrantenankünften im letzten Teil des Jahres betrachte, die einen Rückgang gegenüber dem ersten Teil zeigen. Ich weiß, dass man in dieser Hinsicht mehr erwartet hat, und ich bin bereit, Verantwortung dafür zu übernehmen", sagte die seit Oktober 2022 amtierenden Meloni.

"Epochale Herausforderungen"

Italien sei im Umgang mit der Migrationsproblematik mit einer "epochalen Herausforderung" konfrontiert. "Ich versuche das Problem strukturell zu lösen und das erfordert internationale Unterstützung", erklärte Meloni. Auf Druck der italienischen Regierung werde in Europa nicht mehr nur über die Umverteilung der Migranten diskutiert. Italien sei bemüht, den Kampf gegen Schlepperei und die Kooperation mit den Herkunftsländern der Migranten auf europäischer Basis voranzutreiben.

2023 sind 157.652 Migranten an den italienischen Küsten gelandet, das sind 50 Prozent mehr als die 105.131 im Jahr 2022, geht aus Angaben des italienischen Innenministeriums hervor. Ebenfalls im Jahr 2023 trafen 17.319 unbegleitete Minderjährige ein, 23,3 Prozent mehr als im Jahr 2022. In den ersten zwei Tagen des Jahres 2024 sind 47 Migranten eingetroffen.

