Meldungen aus den Regionen

PRETORIA. In Südafrikas Wirtschaftszentrum rund um Johannesburg sowie in der KwaZulu-Natal-Provinz sind Proteste gegen die Inhaftierung von Ex-Präsident Zuma in Gewalt umgeschlagen. Es gab mehr als 32 Tote und viele Verletzte, brennende Einkaufszentren und blockierte Autobahnen. Sicherheitskräfte waren machtlos, schon allein, weil sie gnadenlos in der Unterzahl waren. Medien sprachen von Anarchie. "Das sind nicht wir", mahnte Präsident Cyril Ramaphosa zur Ruhe.

HAVANNA. Kubas Regime geht hart gegen die Protestwelle vor. Nach Angaben von Amnesty International sind mindestens 115 Menschen verhaftet worden. Internetverbindungen wurden gesperrt, damit keine weiteren Bilder von Polizeigewalt verbreitet werden. Doch die Wut über das kommunistische Regime wächst. Die Massenproteste gehen weiter.

BRÜSSEL. EU-Abgeordnete haben sich mehrheitlich für eine Änderung der Lkw-Maut-Regeln ausgesprochen. Demnach soll ab 2029 ein Übergang von der Zeit-basierten Bemautung hin zu einer kilometerabhängigen Abgabe kommen. In Österreich – vor allem in Tirol – ist die Enttäuschung groß.