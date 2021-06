Meldungen aus den Regionen

BUDAPEST. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban will jede Art von Zuwanderung für zwei Jahre unterbinden. "Migranten-Armeen trommeln an alle Türen Europas", sagte der rechtsnationale Politiker am Freitag im staatlichen Rundfunk. Die Migration sei aber in Zeiten der Coronapandemie besonders gefährlich, weswegen er vorschlage, "dass man zwei Jahre lang keinerlei Migration erlaubt", fügte er hinzu. Migration sei an sich schlecht, und die Menschen sollten dort glücklich werden, wo sie "infolge der Bestimmung Gottes" geboren seien. Orban ging nicht näher darauf ein, wie ein zweijähriges "Migrationsverbot" gesetzlich zu regeln sei.

ZÜRICH. Die Schweizer stimmen am Sonntag gleich über fünf teils hochkontroverse nationale Vorlagen ab. Die Bandbreite reicht vom Anti-Terror-Gesetz über Covid bis zu Umwelt- und Agrarvorlagen. Besonders umstritten ist das Anti-Terror-Gesetz. Die Polizei soll demnach schon eingreifen dürfen, bevor eine als gefährlich eingestufte Person überhaupt eine Straftat begangen hat. Beobachter warnen vor "Elementen eines Polizeistaates" bei der Einführung solcher drastischen Maßnahmen. Die Schweizer Stimmbürger dürften Prognosen zufolge aber zustimmen, ebenso wie dem Corona-Maßnahmengesetz.