Meldungen aus den Regionen

BAGDAD. Bei Ausschreitungen am Rande von regierungskritischen Protesten sind im Irak mindestens fünf Menschen getötet worden. Sie wurden in Bagdad von Sicherheitskräften erschossen. Augenzeugen berichten auch von vier Toten in Kerbala. Seit Beginn der jüngsten Anti-Regierungs-Proteste im Irak am 1. Oktober wurden damit landesweit bereits mehr als 270 Menschen getötet.

BUKAREST. In Rumänien hat das Parlament die neue Minderheitsregierung des liberalen Premierministers Ludovic Orban mit hauchdünner Mehrheit bestätigt. 240 Parlamentsabgeordnete aller Parteien stimmten dafür – nur sieben mehr als nötig.

TEHERAN. Nach neuen Sanktionen der USA hat der Iran einen weiteren Schritt zur Abkehr vom internationalen Atomabkommen vollzogen. Der Chef der iranischen Atomenergiebehörde, Ali Akbar Salehi, verkündete gestern eine weitere Erhöhung der Produktion angereicherten Urans sowie die Entwicklung zweier neuer Zentrifugen zur Urananreicherung. Der Iran produziere nun täglich fünf Kilogramm angereicherten Urans.

