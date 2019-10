Meldungen aus den Regionen

WASHINGTON. In der sogenannten Ukraine-Affäre hat US-Präsident Donald Trump einen der prominentesten Vertreter aus seiner eigenen Partei beschimpft. Der republikanische Senator Mitt Romney sei ein "aufgeblasener Arsch", twitterte Trump. Romney habe ihn von Anfang an bekämpft. Später schob der Präsident noch einen Tweet nach, in dem er Romney als einen Narren bezeichnet, der den Demokraten in die Hände spiele. Romney hatte zuvor Kritik an Trump geübt. Dessen "dreiste Appelle" an China und die Ukraine, gegen den Demokraten Biden zu ermitteln, seien "erschreckend", sagte er. Inzwischen hat sich ein zweiter Informant aus Geheimdienstkreisen gemeldet, der neue Vorwürfe gegen Trump erhebt. »Leitartikel Seite 4

PJÖNGJANG. Nordkorea schließt weitere Verhandlungen mit den USA über sein Atomwaffenprogramm vorerst aus. Einen Tag nach der Beendigung von gut acht Stunden langen Arbeitsgesprächen zwischen beiden Seiten in Schweden warf das Außenministerium in Pjöngjang den USA eine "feindselige Politik" vor. Nordkorea wolle nicht weiter verhandeln, solange die USA keine "praktischen Maßnahmen" ergriffen hätten, um sich von ihrer feindseligen Politik zurückzuziehen.

