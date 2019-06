Meldungen aus den Regionen

BUDAPEST. Fast zwei Wochen nach dem tödlichen Schiffsunglück auf der Donau in Budapest ist das Wrack des Ausflugsdampfers "Nixe" gehoben worden. Im Zuge der Arbeiten wurden vier Leichen geborgen, darunter der Kapitän und ein sechsjähriges Mädchen. Offiziell werden noch acht Menschen vermisst.

MOSKAU. Der beispiellose Protest zeigt Wirkung: Der russische Enthüllungsjournalist Iwan Golunow kommt wieder auf freien Fuß. Alle Anschuldigungen gegen ihn würden fallengelassen, sagte der russische Innenminister Wladimir Kolokolzew. Der Journalist hatte unter anderem Korruption bei Polizei und Geheimdienst aufgedeckt und sollte laut Menschenrechtsaktivisten mundtot gemacht werden.

LONDON, WASHINGTON. Die USA haben in Großbritannien ein formelles Auslieferungsgesuch für WikiLeaks-Gründer Julian Assange gestellt. Ihm würden in den USA unter anderem Verstöße gegen Spionagegesetze vorgeworfen, teilte gestern das Londoner Innenministerium mit. Assange wurde im Mai festgenommen, nachdem er jahrelang in der Botschaft von Ecuador untergekommen war.

