Melanie Trump oder Jill Biden? Das Duell der Ladys

Geboren wurde Melania Trump 1970 als Tochter eines Autohändlers in Novo Mesto im heutigen Slowenien, das damals zum sozialistischen Jugoslawien unter General Tito gehörte. Nach dem blutigen Zerfall des Vielvölkerstaates zog sie 1996 in Trumps Heimatstadt New York. In Amerika begann Melania eine Karriere als Model. Ihren späteren Ehemann Donald Trump lernte sie 1998 auf einer Fashion Party kennen. 2005 gab es eine rauschende Hochzeit in Palm Beach (Florida). Für Trump ist es die dritte Ehe. 2006 wurde der gemeinsame Sohn Barron geboren.

Melania Trump Bild: Reuters

Als First Lady ist Melania viel weniger präsent als viele ihrer Vorgängerinnen. Bei Auftritten mit ihrem Mann wirkt sie kühl, als Person gibt sie kaum etwas von sich preis. Sie ist weitgehend ein Rätsel geblieben, Interviews mit ihr sind selten. Melania kleidet sich einer First Lady würdig und sehr elegant, wie Stilberaterin Martina Thurn für die OÖN analysiert hat. Allerdings greift sie manchmal daneben: Kritik gab es etwa für ihre High Heels beim Besuch eines Katastrophengebiets oder eine Jacke mit „Mir egal“-Aufdruck auf der Reise in ein Flüchtlingsheim.

Jill Biden Bild: Reuters

Jill Biden, die älteste von fünf Töchtern eines Bankiers und einer Hausfrau wurde 1951 geboren und wuchs in Willow Grove in Pennsylvania auf. 1975 lernte sie als Studentin den damaligen Senator Joe Biden bei einem Blind Date kennen. Einige Jahre arbeitete sie als Englischlehrerin. Die Bidens sind seit Jahrzehnten ein unzertrennliches Duo. Hochzeit 1977, fünf Jahre zuvor hatte Biden bei einem Autounfall seine erste Frau und zwei Töchter verloren, zwei Söhne überlebten (einer starb 2015 an Krebs). 1981 kam die gemeinsame Tochter Ashley zur Welt.

In Wahlkämpfen steht die 69-Jährige stets an der Seite ihres Ehemanns. Bei Auftritten demonstriert das Paar Nähe und neckische Zuneigung. „Ich bin Joe Biden und ich bin Jills Ehemann“, stellt sich der 77-jährige Präsidentschaftskandidat gerne vor. Jill Biden gilt als warmherzige, loyale und sensible Frau. Bei ihren Auftritten wirkt sie energiegeladen, eloquent und genauso ist auch ihr Modegeschmack. Sie ist stets nett und schick gekleidet – niemals zu sexy – und scheint eine Vorliebe für farbenfrohe Kleider, hohe Lederstiefel und Perlenschmuck zu haben.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. US-Wahl 2020 Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Valerie Hader v.hader@nachrichten.at