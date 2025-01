Melania Trump will wohl überwiegend im Weißen Haus sein

"Ich werde im Weißen Haus sein", sagte die 54-Jährige am Montag dem TV-Sender Fox. "Wenn ich in New York sein muss, werde ich in New York sein, wenn ich in Palm Beach sein muss, werde ich in Palm Beach sein", sagte sie weiter. "Aber meine erste Priorität wird sein, eine Mutter zu sein, eine First Lady zu sein und eine Ehefrau zu sein." Ihr gemeinsamer Sohn Barron besuche nun ein College in New York und werde zu Besuch vorbeikommen.

In der ersten Amtszeit ihres Mannes Donald Trump als US-Präsident (2017-2021) hatte Melania für Irritationen gesorgt, weil sie zunächst nicht mit ihm an die Adresse 1600 Pennsylvania Avenue gezogen, sondern in New York geblieben war.

Während des Wahlkampfes im vergangenen Jahr trat Melania Trump nicht oft an der Seite ihres Mannes auf. Auch hielt sie sich von der Öffentlichkeit fern, als ihm in New York wegen der Schweigegeldzahlung an eine ehemalige Pornodarstellerin der Prozess gemacht wurde. Das Ehepaar Trump verbringt viel Zeit in seinem Apartment im Trump Tower in Manhattan und in der Luxusresidenz Mar-a-Lago in Florida.

Für ihre zweite Zeit als First Lady plant Melania Trump, ihre "Be Best"-Kampagne zur Unterstützung von Kindern wieder aufzugreifen. Auch soll ein Film über sie herauskommen, nachdem sie im Oktober ihre Memoiren mit dem Titel "Melania" veröffentlicht hat.

"Vielleicht sehen mich einige Leute nur als die Frau des Präsidenten, aber ich stehe auf meinen eigenen Füßen, bin unabhängig", sagte Melania Trump. Auch sei sie "nicht immer einverstanden mit dem, was mein Mann sagt oder tut". Sie gebe ihm ihren Rat, "und manchmal hört er darauf, manchmal nicht, und das ist in Ordnung".

Melania hatte Donald Trump 1998 in New York kennengelernt. Zu diesem Zeitpunkt war die 1970 in Slowenien geborene Melania Knauss bereits seit einigen Jahren als Model in den USA erfolgreich. 2005 heirateten sie, ein Jahr später kam der gemeinsame Sohn Barron zur Welt.

