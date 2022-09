"Meine Mutter warf mich auf der Fahrt nach Auschwitz aus dem Zugfenster"

Im Alter von zwei Jahren erlebte Robert Perels 1939 die Flucht aus Wien. "Mutter und mir blieben nur 24 Stunden Zeit, der Vater blieb in Wien." In Frankreich wurden die beiden aufgegriffen und in das Sammellager Drancy gebracht, von wo für Margarethe und Robert – er war gerade fünf – die Zugfahrt nach Auschwitz begann.