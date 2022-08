Erstmals in der Geschichte der USA haben Regierungsbeamte das Haus eines ehemaligen Präsidenten durchsucht. Donald Trump vergleicht die Razzia in "Mar-a-Lago" mit dem Vorgehen "in kaputten Ländern der Dritten Welt". Trump sieht sich als Opfer. Sein "wunderschönes Zuhause" in Palm Beach sei von Agenten des FBI "belagert, gestürmt und besetzt" worden, bestätigte der Ex-Präsident als Erster die unangekündigte Durchsuchung der Bundespolizei. "Sie haben sogar meinen Safe aufgebrochen", klagt Trump,