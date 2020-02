Das politische Chaos im ostdeutschen Bundesland Thüringen ist perfekt: Nur einen Tag nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten hat FDP-Landesvorsitzender Thomas Kemmerich schon wieder den Rückzug angetreten – und damit den Weg für Neuwahlen freigemacht. "Mein Rücktritt ist unumgänglich", sagte der Liberale gestern in Erfurt.

Er wolle den Makel der Unterstützung durch die rechtspopulistische AfD vom Amt des Ministerpräsidenten nehmen, begründete Kemmerich seine Entscheidung. "Am Mittwoch hat die AfD mit einem perfiden Trick versucht, die Demokratie zu beschädigen", sagte er bei einer Pressekonferenz nach einem Gespräch mit FDP-Bundesvorsitzenden Christian Lindner. Der FDP-Chef stellt sich nach heftiger interner Kritik gleich heute im Bundesvorstand einer Vertrauensabstimmung.

Kemmerich war am Mittwoch mit Stimmen von Christdemokraten (CDU), der rechtspopulistischen AfD und seiner eigenen Partei zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Daraufhin wurden Forderungen nach einem Rücktritt und Neuwahlen laut – selbst in Kemmerichs eigener Partei. Lindner fuhr schließlich gestern nach Erfurt, um Kemmerich zum Amtsverzicht zu bewegen. Zu der Rücktrittentscheidung habe ihn aber niemand gezwungen, sagte Kemmerich nach dem Gespräch.

Video: Schneller Rücktritt und baldige Neuwahlen in Tühringen - ist die Krise damit ausgestanden? Hanna Sommersacher (ORF) analysiert:

Die Zeichen stehen auf Neuwahl

In Thüringen stehen die Zeichen nun auf Neuwahlen: Einen entsprechenden Antrag will die FDP-Landtagsfraktion rasch stellen. Um die Auflösung zu beschließen, bedarf es aber einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Um diese zu erreichen, müssten neben Linken, den Sozialdemokraten (SPD), Grünen und FDP auch die CDU oder die AfD dafür stimmen. Die CDU kündigte allerdings bereits an, keine Neuwahlen unterstützen zu wollen. Kemmerich sagte dazu: "Dann werde ich die Vertrauensfrage stellen." Auf diese Weise würden dann die Stimmen von FDP, Grünen, SPD und der Linkspartei reichen.

Wegen der Vorgänge in Thüringen hat die CDU-Bundesparteispitze für heute eine Sondersitzung des Präsidiums einberufen. Die Bundes-CDU sei sich einig, dass Thüringen einen "Neustart" brauche, sagte der Generalsekretär Paul Ziemiak.

Die Bundesspitze der CDU liegt derzeit mit dem Landesverband in Erfurt über Kreuz. Die dortige Landtagsfraktion unter Mike Mohring hatte am Mittwoch gegen die ausdrückliche Empfehlung der Bundesparteispitze für den auch von der AfD unterstützten Kandidaten Thomas Kemmerich (FDP) gestimmt. Ziemiak zeigte sich daher gestern über Kemmerichs Rücktritt erfreut: "Jeder Eindruck, dass Nazis wie Höcke und andere in der AfD Einfluss auf Regierungsämter und Regierungshandeln haben könnten, schadet unserem Land", sagte Ziemiak. Nun müsse es Neuwahlen geben.

Kanzlerin Angela Merkel meldete sich aus Südafrika zu Wort. Bild: APA

"Werte der CDU gebrochen"

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte Kemmerichs Wahl während einer Südafrika-Reise als "unverzeihlich" bezeichnet und eine Korrektur gefordert. Merkel betonte in Pretoria: "Es war ein schlechter Tag für die Demokratie. Es war ein Tag, der mit den Werten und Überzeugungen der CDU gebrochen hat."

Bodo Ramelow, der angewählte Ministerpräsident der Linkspartei, hat unterdessen angekündigt, bei einer Neuwahl erneut als Spitzenkandidat antreten zu wollen.