Mehrere Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Nahe der Stadt Khan Younis seien bei einem Luftschlag acht Personen getötet worden. Bei einer Attacke auf ein Auto habe es im Süden des umkämpfen Küstengebiets fünf Tote gegeben. Drunter sollen drei Mitarbeiter der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) sein. In der Stadt Gaza im Norden des Palästinensergebiets seien 14 Menschen gestorben.

Die WCK äußerte sich zunächst nicht zu dem Bericht. Israels Armee teilte mit, mit der Attacke auf das Auto einen Terroristen angegriffen zu haben, der am Massaker vom 7. Oktober 2023 in Israel beteiligt gewesen sei. Der Terrorakt war Auslöser des Gaza-Kriegs. Das Militär prüft nach eigenen Angaben Berichte, wonach der Mann WCK-Mitarbeiter gewesen sein könnte. Bei dem Auto der Helfer habe es sich um "ein unauffälliges Zivilfahrzeug" gehandelt. Die Fahrt sei zudem nicht als Hilfsgüter-Transport ausgewiesen gewesen. Den weitere Berichten werde nachgegangen, so die Armee.

Drei Helfer getroffen

Mindestens "fünf Märtyrer", darunter drei Mitarbeiter von WCK, seien nach dem israelischen Luftangriff auf ein Fahrzeug im Nordosten von Khan Younis überführt worden, erklärte wiederum der palästinensische Zivilschutzsprecher Mahmud Bassal. Die drei Helfer seien getroffen worden, obwohl ihr Fahrzeug "deutlich sichtbar" mit dem Logo der Hilfsorganisation gekennzeichnet gewesen sei.

Anfang April waren drei humanitäre Helfer von WCK bei einer Serie israelischer Angriffe auf ihren Konvoi im Gazastreifen ums Leben gekommen. Die israelische Armee räumte daraufhin Fehler ein.

WCK hatte am Freitag in einem Onlinedienst eine Zusammenarbeit mit einer Bäckerei im Süden des Gazastreifens bekannt gegeben, um täglich mehr als 23.000 Brote in ein vom Krieg zerstörtes und von einer Hungersnot bedrohtes Gebiet zu liefern.

