Mehr Menschen auf der Flucht als Ende 2020

Fast 51 Millionen Menschen waren in ihrem Heimatland vertrieben. Besonders stark stieg die Zahl in der Demokratischen Republik Kongo und in Äthiopien. Ebenso war es in Myanmar, wo das Militär im Februar putschte, und in Afghanistan, wo sich vor der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban im August die Kämpfe zugespitzt hatten.

"Die internationale Gemeinschaft versagt dabei, Gewalt, Verfolgung und Menschenrechtsverletzungen, die weiterhin Menschen aus ihrer Heimat vertreiben, zu verhindern", sagte UN-Flüchtlingshochkommissar Filippo Grandi. "Darüber hinaus verschärfen die Auswirkungen des Klimawandels die Notlage in vielen Gebieten, in denen die Vertriebenen leben."

Zu der Gesamtzahl von 84 Millionen zählt das UNHCR auch 5,7 Millionen seit Jahrzehnten aus ihrer Heimat vertriebene Palästinenser sowie 3,9 Millionen Venezolaner. Dies sind Menschen, die Venezuela wegen der katastrophalen Lage dort verlassen haben und meist in den Nachbarländern leben und arbeiten, ohne Asyl zu beantragen.