Mehr Geld für Gefälligkeiten als für den Sprit

Seit 2015 regiert John Pombe Magufuli Tansania mit eiserner Hand. Anfangs hochgelobt, weil er mit der unverschämten Selbstbedienung in breiten Regierungs- und Beamtenkreisen aufzuräumen begann, hat er seinen guten Ruf aber mittlerweile längst verloren – im In- und Ausland.

Nach etlichen Attentaten auf Oppositionspolitiker warnen EU und internationale Organisationen vor Menschenrechtsverletzungen und autokratischer Strenge des 59-jährigen Politikers. Jüngst hat die Weltbank eine Kreditzusage an das vergleichsweise stabile afrikanische Land zurückgezogen, weil der Präsident schwangere Mädchen nicht mehr in die Schulen lassen will. Von Empfängnisverhütung hält der Vater von fünf Kindern ebenfalls nicht viel.

Zwar bemühe er sich, die wirtschaftliche Entwicklung voranzubringen, wird Magufuli attestiert. Seit der Politiker mit dem Spitznamen tingatinga, das für Bulldozer steht, aber einer US-Goldmine Sondersteuern für vermeintliche Steuerhinterziehung von 190 Milliarden Dollar vorschrieb, lassen internationale Investoren die Finger von Projekten in Tansania.

So bleibt der rasant steigende Tourismus wichtigster Devisenbringer in dem rohstoffreichen Land, wo ein Euro 2400 tansanische Schilling wert ist. Weniger als die Hälfte der Bevölkerung hat in dem Land, das vier Mal so groß ist wie Österreich, Zugang zu fließendem Wasser in ihren Häusern. Strom gibt es für etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung.

Gefürchtet ist der Polizeiapparat des Landes. Verkehrspolizisten stehen im Ruf, solange zu suchen, bis sie am Auto eine Widrigkeit entdecken. Immerhin zahlen die Beamten hohe Summen, um zur Verkehrspolizei zugeteilt zu werden.

Ein Mann berichtet, für die Fahrt von Dar es Salaam an der Küste ins 600 Kilometer entfernte Arusha habe er mehr Geld für die kleinen Gefälligkeiten, die Polizisten verlangen, gebraucht als für den Sprit auf der Strecke. "Das ist doch ein Albtraum." Tatsächlich kann während einer eineinhalb stündigen Autofahrt mit zwei bis drei Straßensperren samt Verkehrskontrollen gerechnet werden. Hat ein Fahrer Weiße mit, dann braucht er gute Argumente – immerhin habe er die Trinkgeldzahler schon mit, wie uns danach übersetzt wird.

Nächstes Jahr steht die Wiederwahl Magufulis an. Weil der studierte Chemiker inzwischen so verhasst und gefürchtet ist, gibt es erste Stimmen, die einer Verschiebung der Wahl das Wort reden. "Es sei nicht nötig, schon 2020 zu wählen", heißt es. Dagegen haben sich aber selbst Abgeordnete von Magufulis eigener Partei ausgesprochen.

