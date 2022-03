Mehr als zehn Millionen Ukrainer auf der Flucht

Die Zahl der aus der Ukraine geflüchteten Menschen hat die Marke von vier Millionen überschritten: Seit Beginn des russischen Angriffskriegs am 24. Februar haben 4,02 Millionen Menschen das Land verlassen, wie das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR gestern mitteilte. Darunter befinden sich rund zwei Millionen Kinder.

Zusätzlich sind nach Schätzungen der Vereinten Nationen rund 6,5 Millionen Menschen innerhalb der Ukraine auf der Flucht. Darunter befinden sich 2,5 Millionen Kinder. Damit ist laut dem UN-Kinderhilfswerks UNICEF mehr als jedes zweite Kind des Landes nicht mehr in seinem bisherigen Zuhause. "Während die Zahl der Kinder, die ihre Heimat verlassen, weiter ansteigt, müssen wir bedenken, dass jedes einzelne davon Schutz, Erziehung, Sicherheit und Unterstützung braucht", sagte UNICEF-Direktorin Catherine Russell.

Die weitaus größte Zahl der ins Ausland Geflüchteten (2,34 Millionen) sind bisher in Polen gezählt worden, gefolgt von Rumänien (609.000). In Moldau, Ungarn und der Slowakei sind ebenfalls Hunderttausende angekommen – in Österreich bisher 37.800.

Russland setzt Angriffe fort

Entgegen der angekündigten Reduktion der militärischen Aktivitäten in der Nordukraine ist die Stadt Tschernihiw weiterhin von russischen Streitkräften angegriffen worden. "Tschernihiw wurde die ganze Nacht bombardiert", teilte Gouverneur Wjatscheslaw Tschaus mit. Schwere Angriffe gab es im Osten der Ukraine. Mindestens 15 Tote wurden aus Mykolajiw im Süden gemeldet. Und in Mariupol wurde ein Gebäude des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) angegriffen.

"Die Besatzer haben absichtlich ein IKRK-Gebäude in Mariupol bombardiert", schrieb Ljudmyla Denisowa, Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments. "Feindliche Flugzeuge und Artillerie schossen auf ein Gebäude, das mit einem roten Kreuz auf weißem Grund gekennzeichnet ist, was auf die Anwesenheit von Verletzten oder humanitärer Fracht hinweist", hieß es in der Erklärung.

Versuch einer Neugruppierung

Russlands Ankündigung einer teilweisen Deeskalation stößt daher in Kiew auf immer mehr Skepsis: "Wir Ukrainer sind keine naiven Menschen", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj. Man habe gelernt, dass man nur darauf vertrauen könne, was tatsächlich passiere, erklärte er mit Blick auf weiteren russischen Beschuss.

Auch die US- und die britische Regierung sehen als Grund des angekündigten russischen Rückzug etwa nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew vor allem schwere Verluste und den Versuch einer Neugruppierung der Invasionstruppen. "Wir sollten uns auf eine Großoffensive auf andere ukrainische Gebiete einstellen", sagte John Kirby, Sprecher des US-Verteidigungsministeriums.

Der britische Vize-Premier Dominic Raab sagte am Mittwoch, Russland werde an seinen Taten gemessen, nicht an seinen Worten. Nach Einschätzung britischer Geheimdienste haben sich einige russische Einheiten nach schweren Verlusten in der Ukraine unterdessen nach Belarus und Russland zurückgezogen, um Nachschub zu organisieren und sich neu aufzustellen. Der teilweise Rückzug erhöhe den Druck auf die im Land verbleibende russische Logistik.

Vorsichtiger Optimismus

Widersprüchliche Signale kommen aus Russland und der Ukraine nach den Verhandlungen in Istanbul. "Im Moment können wir nichts sehr Vielversprechendes oder irgendeinen Durchbruch vermelden", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau.

Russlands Verhandlungsführer in der Türkei sagte wiederum, die Ukraine sei bereit, bei den Gesprächen die Kernforderungen Moskaus zu erfüllen. Der Verhandlungsführer sagte weiter, die Position Moskaus zum Donbass und zur annektierten Krim bleibe jedoch unverändert. Sollte die Ukraine an ihren Versprechen festhalten, sei die Bedrohung vom Tisch, dass in der Ukraine ein NATO-Stützpunkt entstehe. Peskow bezeichnete es zumindest als "positiv", dass die ukrainische Seite "endlich damit begonnen hat, ihre Vorschläge konkret zu formulieren und schriftlich festzuhalten".

"Ich habe einen optimistischen Eindruck von der Verhandlungsrunde", sagt der ukrainische Unterhändler Mychailo Podoljak, der Berater von Präsident Selenskyj ist. Bevor es ein Referendum über eine Friedensvereinbarung geben könne, müsse sich das russische Militär aber auf die Positionen vom 23. Februar zurückziehen.

Trump fordert Infos von Putin

Ex-US-Präsident Donald Trump hat Russlands Staatschef Wladimir Putin unterdessen aufgefordert, angebliche kompromittierende Infos über den Sohn seines Nachfolgers Joe Biden preiszugeben. In einem Interview mit dem US-Sender "Real America’s Voice" behauptete Trump, dass die Frau von Moskaus Ex-Bürgermeister Juri Luschkow 3,5 Millionen Dollar an Hunter Biden übergeben habe. Putin kenne die Antwort, "ich denke, er sollte sie herausgeben", so Trump.

Der Ex-Präsident behauptet seit langem ohne Beweise, dass Hunter Biden Geld von Jelena Baturina erhalten habe. Biden bestreitet dies.