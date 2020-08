Mehr als hundert Festnahmen bei Protesten in Weißrussland

Die russische Nachrichtenagentur RIA meldete am Sonntag unter Berufung auf das Innenministerium in Minsk, die Polizei habe in der Hauptstadt 125 Personen festgesetzt.

Augenzeugen sagten, einige Personen hätten sich dem Versuch einer Festnahme mutmaßlich durch Zivilpolizisten widersetzt. Tausende Menschen gingen auf die Straße, um nach der umstrittenen Präsidentenwahl vor drei Wochen erneut den Rücktritt des Staatschefs zu fordern.

Die Demonstranten versammelten sich nahe des Unabhängigkeitsplatzes, den die Polizei zuvor abgesperrt hatte. Sie wollte damit verhindern, dass sich Protestzüge den Regierungsgebäuden nähern. Die Opposition wirft Lukaschenko Wahlbetrug vor.

Treffen mit Putin

Lukaschenko regiert die früher als Weißrussland bezeichnete Ex-Sowjetrepublik zwischen Russland und dem NATO- und EU-Land Polen seit 1994 autoritär. In der Krise hatte Lukaschenko wieder verstärkt Kontakt zu Russlands Präsident Wladimir Putin gesucht, nachdem sich die Beziehungen zwischen den Politikern zuvor abgekühlt hatten.

Am Sonntag nutzte Putin seinem Präsidialamt zufolge einen Anruf zum 66. Geburtstag Lukaschenkos, um ihn nach Moskau einzuladen. Das in den kommenden Wochen geplante Treffen wäre das erste der beiden Politiker seit Beginn der Proteste in Belarus. Putin hatte Lukaschenko diese Woche angeboten, eine Polizeitruppe nach Belarus zu entsenden, wenn die Unruhen dort außer Kontrolle geraten sollten.

