Mehr als 7.000 Menschen aus 16 Orten in Berg-Karabach evakuiert

Die Menschen seien aus Gemeinden in den Regionen Askeran, Martakert, Martuni und Schuschi in Sicherheit gebracht worden, erklärte der Ombudsmann für Menschenrechte in Berg-Karabach, Gegham Stepanjan, am Dienstag auf Twitter (X).

Angesichts des aserbaidschanischen Angriffs wird es offenbar eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrates geben. Aus Diplomatenkreisen in New York verlautete am Dienstag, die Sitzung zu diesem Thema sei für Donnerstagabend (MESZ) einberufen worden. Zuvor hatte Aserbaidschans Nachbarland Armenien den UNO-Sicherheitsrat um Hilfe gebeten. Das angegriffene Berg-Karabach wird nämlich vorwiegend von ethnischen Armeniern bewohnt.

Das autoritär geführte Aserbaidschan hatte Dienstagfrüh einen breit angelegten Militäreinsatz zur Eroberung der auf seinem Staatsgebiet gelegenen Region begonnen. Bis zum Abend wurden örtlichen Angaben zufolge bereits 25 Menschen getötet.

Die beiden ehemals sowjetischen Länder Aserbaidschan und Armenien kämpfen seit Jahren um Berg-Karabach. Die Waffenruhe nach dem letzten Krieg im Jahr 2020, in dem Aserbaidschan bereits große Teile Karabachs erobert hatte, wurde immer wieder gebrochen.

Schallenberg: "brandgefährlich"

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) schätzt die jüngsten Entwicklungen im Berg-Karabach-Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan als "sehr explosiv und brandgefährlich" ein. "Wir sehen jetzt seit 24 Stunden eine massive Zusammenziehung aserischer Truppen." Zudem gebe es etwa Angriffe mit Drohnen. Dies sei sehr beunruhigend und habe das Potenzial, einen "massivem Brand auszulösen im Südkaukasus", sagte Schallenberg am Dienstag am Rande der UNO-Generaldebatte.

Es drohe eine großflächige Eskalation, erklärte Schallenberg in New York weiter. "Wir fordern Aserbaidschan ganz dringend auf, zu deeskalieren, den Militäreinsatz zu beenden und die Truppen zurückzuziehen." Er werde sich bemühen, bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York noch entsprechende Gespräche zu führen. "Es ist vielleicht etwas zynisch, wenn das genau zu dem Zeitpunkt stattfindet, während die Weltgemeinschaft in New York zusammenkommt und genau daran arbeitet, dass solche Situationen nicht entstehen", fuhr Schallenberg fort. "Aber das zeigt vielleicht auch irgendwo die Grundproblematik, die wir momentan haben, beim Multilateralismus und bei der internationalen Zusammenarbeit." Am Donnerstag werde es auf Initiative Frankreichs eine Sondersitzung des Sicherheitsrats geben.

Aserbaidschan hatte am Dienstag nach eigenen Angaben mit "Anti-Terroreinsätzen" in der Region Berg-Karabach begonnen. Die Dienstagfrüh begonnenen Einsätze richteten sich gegen armenische Kräfte, teilte das Verteidigungsministerium in Baku mit. Laut Medien gab es bereits Tote zu beklagen.

