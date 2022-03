Medien: Russland droht Korrespondenten mit Haft

Alle aktuellen Entwicklungen im Liveblog

Die Staatsmacht in Russland geht nun auch massiv gegen die Berichterstattung ausländischer Korrespondenten im Land über den Krieg in der Ukraine vor. Die Staatsduma stimmte gestern in Moskau für eine entsprechende Gesetzesänderung. Es drohen demnach hohe Geldstrafen und bis zu 15 Jahre Haft. Unter Strafe stehen laut Gesetzestext konkret das Verbreiten vermeintlicher Falschinformationen über russische Soldaten, das Diskreditieren russischer Streitkräfte und auch Aufrufe zu Sanktionen gegen Russland. Putin unterzeichnete die Gesetzesvorlagen gestern.

ZIB 1: Was bedeutet das neue russische Mediengesetz für die Berichterstattung aus Russland - nicht zuletzt für den ORF? Und: Was sagt die neue Zensur darüber aus, wie Putin selbst seinen Überfall auf die Ukraine beurteilt? ZIB-Korrespondent Peter Fritz analysiert.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ZIB 1: Über die aktuellsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg berichten die ZIB-Korrespondenten Ernst Gelegs und Christian Wehrschütz.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Russlands Medien- und Telekommunikationsaufsicht sperrte der Nachrichtenagentur Interfax zufolge mehrere ausländische Medien, darunter die BBC und die Deutsche Welle. Die Behörden werfen den Unternehmen vor, Falschinformationen zu verbreiten. Betroffen seien auch Voice of America, die Internetzeitung Meduza und Radio Free Europa/Radio Liberty (RFE/RL). Zudem wird Facebook in Russland blockiert – eine Reaktion auf die Abschaltung russischer Seiten auf dem sozialen Netzwerk. Auch Twitter soll seit gestern Nacht nur eingeschränkt benutzbar sein.

Sendeverbot derartiger Bilder von der Verhaftung Protestierender gegen den Ukraine-Krieg für ausländische Medienvertreter in Russland. Bei Verstößen drohen Journalisten künftig Haftstrafen von bis zu 15 Jahren. Bild: AFP/NATALIA KOLESNIKOVA

"dw.com" gesperrt

Wie der deutsche Auslandssender DW gestern mitteilte, war „dw.com“ seit der Nacht in allen Sendesprachen in Russland gesperrt. DW-Intendant Peter Limbourg richtete sich in einem Brief an russische Nutzer, der auch in sozialen Netzwerken verbreitet werden sollte. Zur Sperre sagte er: „Ich bedaure das sehr und bitte Sie, wenn möglich, Mittel der Internet-Blockadeumgehung zu benutzen, um unsere Programme zu erreichen.“ Unter dem Brief, der etwa auf der DW-Webseite zu lesen war, ergänzte der Sender Beiträge rund um Möglichkeiten, eine Sperre zu umgehen.

ZIB 1: Der Druck wächst auf den Westen, militärisch einzugreifen - angesichts der Bilder aus der Ukraine. Kann die NATO da bei ihrem Nein bleiben? Raphaela Schaidreiter berichtet.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Wie die BBC berichtete, war auch der Zugang zu ihrer eigenen Nachrichtenwebsite sowie zu mehreren anderen westlichen Medien und Google Playstore ganz oder teils eingeschränkt.

Sender aufgelöst bzw. verboten

Die russischen Behörden haben ihr Vorgehen gegen kritische Stimmen in den Medien des Landes seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine massiv verschärft. Der unabhängige Radiosender Echo Moskwy (Moskauer Echo) etwa hatte am Donnerstag seine Auflösung bekannt gegeben, nachdem er wegen seiner Berichterstattung über die Invasion mit einem Sendeverbot belegt worden war. Auch den unabhängigen TV-Sender Doschd haben die Behörden verboten.

Russische Medien waren nach dem Einmarsch in die Ukraine angewiesen worden, nur offizielle Informationen der russischen Behörden für ihre Berichterstattung zu verwenden. Begriffe wie „Angriff“ oder „Invasion“ im Zusammenhang mit dem Einmarsch in die Ukraine sind verboten. Die Behörden stellen den Angriffskrieg auf die Ukraine lediglich als „Sondereinsatz“ des Militärs oder gar Friedensmission zum Schutz russischsprachiger Ukrainer dar. Wer Inhalte, die gegen die Vorgaben verstoßen, nicht lösche, müsse mit einer Blockade rechnen, hieß es bereits vorige Woche. Das gelte auch für die Verbreitung „unwahrer Informationen über den Beschuss ukrainischer Städte und den Tod von Zivilisten in der Ukraine durch Handlungen der russischen Armee“.

ORF III Aktuell: Wladimir Putin will die vollständige politische und militärische Kapitulation der Ukraine. Politikwissenschaftler Gerhard Mangott spricht im Interview über Putins Vorhaben.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Angriff auf die Pressefreiheit

Für die Journalistengewerkschaft in der GPA bedeutet das Gesetz „ein Verbot journalistischer Arbeit auch für Korrespondenten österreichischer Medien in Russland. Das ist ein ungeheuerlicher Angriff auf die Pressefreiheit“, übte Vorsitzender Eike-Clemens Kullmann heftige Kritik daran. Nur noch offizielle russische Quellen verwenden zu dürfen, nicht mehr von einem Krieg sprechen zu dürfen und über diesen stattdessen als „großflächige, aber regional begrenzte Kampfhandlungen“ zu berichten, sei völlig inakzeptabel.

Der ORF holte indessen Korrespondentin Miriam Beller vorübergehend nach Wien zurück, um die Berichterstattung in jedem Fall aufrechterhalten zu können. Büroleiter Paul Krisai und Carola Schneider bleiben in Moskau.

EU: Mediensanktionen

Die EU hat bereits am Mittwoch das Verbot der russischen Propagandakanäle RT und Sputnik in Kraft gesetzt. Beim Fernsehsender RT, früher Russia Today, umfasst das Verbot fünf rechtlich selbstständige Organisationen, die das Programm auf Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch ausstrahlen.

Sputnik ist ein Radiosender und Nachrichtenkanal, der sein Programm über das Internet verbreitet. „Diese Unternehmen spielten eine zentrale und instrumentelle Rolle dabei, die Aggression gegen die Ukraine zu planen und zu unterstützen und die Nachbarländer zu destabilisieren“, sagte ein EU-Beamter zur Begründung. Das Verbot gelte so lange, bis die Aggression gestoppt werde und Russland seine Propagandahandlungen gegen die EU und ihre Mitgliedsstaaten beende.