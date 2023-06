"Medaillen für den Marsch auf Moskau"

Gestern früh landete der Privatjet Jewgenij Prigoschins auf einem Militärflugplatz bei Minsk, die Ankunft wurde später auch vom belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko bestätigt. Zuletzt war der russische Söldnerführer und gescheiterte Putschist davor am Samstagabend in einem Jeep in Rostow am Don gesehen worden. Vorher hatte er per Telegram-Audio den Rückzug seiner auf Moskau marschierenden Kolonnen verkündet.