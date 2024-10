McDonalds distanziert sich von Trump-Auftritt: "Wir sind nicht rot oder blau"

Wahlkampfauftritt des republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in einer McDonald's-Filiale in Pennsylvania

In einer Mitteilung an seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter distanzierte sich McDonald's, mit dem Besuch eine Wahlempfehlung für Trump abgegeben zu haben, wie die Nachrichtenagentur AP am Montag online meldete. McDonald's unterstütze keine Kandidaten für gewählte Ämter.

"Als wir von der Anfrage des ehemaligen Präsidenten erfuhren, haben wir uns der Sache im Sinne eines unserer Grundwerte genähert: Wir öffnen unsere Türen für jeden", erklärte das Unternehmen laut AP. "McDonald's unterstützt keine Kandidaten für gewählte Ämter, und das gilt auch in diesem Rennen um den nächsten Präsidenten. Wir sind nicht rot oder blau - wir sind golden."

Der Chicagoer Burger-Riese teilte dem Bericht zufolge zudem mit, dass die Franchisenehmer auch die Vizepräsidentin Kamala Harris, die demokratische Kandidatin, und ihren Vize-Kandidaten, Gouverneur Tim Walz, in ihre Restaurants eingeladen haben. Eine Reaktion seitens Harris lag vorerst nicht vor.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.