McCarthy-Absetzung stürzt US-Repräsentantenhaus in beispiellose Krise

Bild: ANNA ROSE LAYDEN (APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ANNA ROSE LAYDEN)

Erstmals in der Geschichte der USA setzte die Kongresskammer am Dienstag den Republikaner Kevin McCarthy als ihren Vorsitzenden ab. Die Abgeordneten stimmten mehrheitlich für einen Antrag des rechten Hardliners Matt Gaetz, McCarthy von der Spitze des Hauses zu stürzen. Der 58-Jährige verlor damit einen parteiinternen Machtkampf im Streit um die Haushaltspolitik und weitere Ukraine-Hilfen.Washington. Wie seine Nachfolge geregelt wird, ist bisher unklar. Übergangsweise übernahm der Republikaner Patrick McHenry den Vorsitz.

Politisch ist die Kongresskammer aber gelähmt, solange kein neuer Vorsitzender gewählt wird. Am Dienstag kommender Woche treffen sich die Republikaner, um sich auf einen neuen Kandidaten zu verständigen.

Mehr zum Thema Außenpolitik US-Repräsentantenhaus setzt Vorsitzenden McCarthy ab WASHINGTON. Zum ersten Mal in der US-Geschichte ist ein Vorsitzender des Repräsentantenhauses durch ein Parlamentsvotum von seinem Posten ... US-Repräsentantenhaus setzt Vorsitzenden McCarthy ab

McCarthy will nicht erneut antreten

Er habe jede Minute als 55. Vorsitzender des Repräsentantenhauses geliebt, sagte McCarthy nach dem Votum zu Reportern und machte deutlich, dass er nicht erneut antreten werde - obwohl dies möglich gewesen wäre.

Für eine Absetzung des Politikers aus dem US-Staat Kalifornien, der bis dahin das dritthöchste Amt im Staat innehatte, stimmten 216 Abgeordnete: acht Republikaner vom Rechtsaußen-Flügel der Partei und 208 Abgeordnete der Demokraten von Präsident Joe Biden. Gegen eine Absetzung stimmten 210 republikanische Abgeordnete. Trotz seiner historischen Niederlage lächelte McCarthy nach dem Votum, während ihm Parteifreunde die Hand schüttelten.

Präsident Biden rief das Repräsentantenhaus auf, "schnell" einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu wählen. "Die dringenden Herausforderungen für unser Land werden nicht warten", erklärte seine Sprecherin Karine Jean-Pierre. Biden will zum einen rasch neue Ukraine-Hilfen beschließen lassen. Zum anderen muss der Kongress bald eine neue Haushaltseinigung erzielen, weil sonst im November ein sogenannter Shutdown droht.

Hintergrund ist Streit über Shutdown

McCarthy hatte sich am Wochenende in letzter Minute mit den Demokraten im Repräsentantenhaus auf einen Kompromiss zur Finanzierung der US-Bundesbehörden bis zum 17. November geeinigt, um eine solche Haushaltssperre zu verhindern. Der Streit über den Shutdown ist auch der Hintergrund des Absetzungsantrags, den Gaetz, ein Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump, am Montagabend gestellt hatte.

Mehr zum Thema Außenpolitik USA vermeiden mit Übergangsbudget Shutdown WASHINGTON. Kurz vor dem Ablauf der Frist haben die USA den drohenden Shutdown zunächst abgewendet. USA vermeiden mit Übergangsbudget Shutdown

Gaetz, der auf massive Ausgabenkürzungen pocht, hat McCarthy dafür scharf kritisiert. Er wirft McCarthy auch vor, eine "geheime" Absprache mit Präsident Biden für neue Ukraine-Hilfen getroffen zu haben. Die Ultrarechten im Repräsentantenhaus sind gegen zusätzliche Hilfen für Kiew und wollen das Geld lieber zur Sicherung der US-Grenze zu Mexiko ausgeben.

"Sie können buhen, so viel Sie wollen"

Vor der Abstimmung im Plenum lieferte Gaetz sich heftige Wortgefechte mit anderen Republikanern, die sich für McCarthy einsetzten. "Sie können buhen, so viel Sie wollen", rief er an einer Stelle. Die McCarthy-Anhänger warnten, eine Absetzung des Vorsitzenden werde die Kongresskammer "lähmen", zu "Chaos" führen, die Bevölkerung gegen die Republikaner aufbringen und letztlich den Demokraten zu Gute kommen.

Nach der Abstimmung sagte Gaetz, der Vorsitzende sei gestürzt, "weil niemand Kevin McCarthy vertraut". Er fügte hinzu: "Es ist im Interesse dieses Landes, dass wir einen besseren Speaker als Kevin McCarthy haben." Als Speaker - Sprecher - wird in den USA der Vorsitzende des Repräsentantenhauses bezeichnet.

Mehr zum Thema Außenpolitik US-Kongress: Antrag auf Absetzung von McCarthy eingebracht WASHINGTON. Der rechte Hardliner Matt Gaetz hat einen Absetzungsantrag gegen den republikanischen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Kevin ... US-Kongress: Antrag auf Absetzung von McCarthy eingebracht

McCarthy hatte zwar nach wie vor den Rückhalt der großen Mehrheit der republikanischen Abgeordneten. Allerdings verfügen die Konservativen im Repräsentantenhaus nur über eine so knappe Mehrheit, dass schon fünf rechte Hardliner der Republikaner ausgereicht hätten, um McCarthy zu stürzen, wenn die Demokraten geschlossen gegen den Vorsitzenden stimmen. Die Demokratenführung hatte wiederum erklärt, es sei nicht ihre Aufgabe, eine Absetzung des Republikaners zu verhindern.

Rekordzahl: 15 Wahlgänge nötig

McCarthy hatte die Spitze des Repräsentantenhauses zu Jahresbeginn übernommen, nachdem die Republikaner bei den Kongress-Zwischenwahlen vom November 2022 eine knappe Mehrheit gewonnen hatten. Von Anfang an zeichnete sich ab, dass er angesichts des Widerstands des Rechtsaußen-Flügels seiner Partei einen schweren Stand haben würde. McCarthy brauchte im Jänner eine Rekordzahl von 15 Wahlgängen, um zum Vorsitzenden gewählt zu werden.

Trump ist enttäuscht

Ex-Präsident Trump zeigte sich enttäuscht über den Machtkampf seiner Partei. "Warum kämpfen die Republikaner eigentlich immer gegeneinander und nicht gegen die linksradikalen Demokraten, die unser Land zerstören?", schrieb der Rechtspopulist, der bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten will, auf seiner Online-Plattform Truth Social.

Mehr zum Thema Außenpolitik "Größte Hexenjagd aller Zeiten": Trump nutzte Betrugsprozess für politische Vorwürfe WASHINGTON. Ex-US-Präsident Donald Trump hat einen Betrugsprozess über die Zukunft seines Geschäftsimperiums für Wahlwerbung und schwere verbale ... "Größte Hexenjagd aller Zeiten": Trump nutzte Betrugsprozess für politische Vorwürfe

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.