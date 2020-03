"MBS" will Alleinherrschaft besiegeln

Er nennt sich "Mutjahidd" – zu Deutsch: Erneuerer – und gilt als einflussreichster saudischer Whistleblower. Seine "Leaks" aus dem Umfeld der Königsfamilie, aus der auch "Mutjahidd" stammen soll, stellten sich meist als korrekt heraus. So war es nicht erstaunlich, dass auch sein jüngster "Twitter-Leak" große Beachtung fand.

"König Salman ist entweder tot oder auf dem Sterbebett", verkündete Mutjahidd Samstagabend. Zwölf Stunden zuvor hatten das "Wall Street Journal" und die "New York Times" die Verhaftung einer Gruppe prominenter Prinzen gemeldet. Unter ihnen seien auch der Bruder des Monarchen, Prinz Ahmed bin Abdelasis al-Saud sowie Prinz Mohammed bin Naif bin Abdelasis al-Saud – 2017 von König Salman als Kronprinz abgesetzt.

Angeordnet wurden die Verhaftungen von Mohammed bin Salman. "MBS" war nach der Entmachtung von Prinz Naif von seinem schon damals dementen Vater zum Kronprinzen ernannt wurde. Seither gilt der 35-jährige als mächtigster Mann Saudi-Arabiens. Laut Bericht der Nachrichtenagentur Reuters sollen die Prinzen "mit ausländischer Unterstützung, darunter Amerika und andere Staaten, eine Verschwörung gegen das Königshaus geplant haben". Ihnen droht sogar die Todesstrafe.

Kenner Saudi-Arabiens betrachten den Wahrheitsgehalt der an die Auslandsmedien geleakten Begründung für die Verhaftung der Prinzen als gering. Sowohl Naif als auch Achmed seien zwar als erbitterte Gegner von MBS bekannt. Sie stünden wie andere prominente Dissidenten unter Hausarrest und seien daher vermutlich nicht in der Lage, eine Palastrevolution vorzubereiten, betonte Jamal al Shayyal.

Für den Chefanalysten des Fernsehsenders Al-Dschasira will MBS sicherstellen, dass es bei der Nachfolge keinerlei Hindernisse mehr gebe. "Mit den Verhaftungen will MBS seine Alleinherrschaft in dem Wüstenkönigreich endgültig besiegeln", glaubt auch Rami Khoury. Der Kronprinz, so der an der amerikanischen Universität von Beirut lehrende Politologe, wolle sicherstellen, dass kritische Stimmen schon vor seiner Vereidigung zum König verstummen. (wrase)