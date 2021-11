Auf den US-Präsidenten wartete bei seiner Rückkehr vom Weltklimagipfel in Glasgow eine böse Überraschung. Seine Partei kassierte in Staaten, die Joe Biden vor einem Jahr mit zweistelligem Vorsprung gewonnen hatte, eine krachende Ohrfeige der Wähler. In Virginia schlug der Republikaner Glenn Youngkin mit erstaunlicher Leichtigkeit den ehemaligen Gouverneur Terry McAuliffe.