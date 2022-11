Auf die Briten kommen wieder spartanische Zeiten zu. Als "Austerität 2.0" wird die Haushaltsvorschau bezeichnet, die der Schatzkanzler Jeremy Hunt am Donnerstag im Unterhaus in London den Parlamentariern vorstellte. Der Finanzminister muss ein fiskalisches Loch in einer Größe von umgerechnet rund 63 Milliarden Euro stopfen, das sich aufgetan hatte, nachdem der desaströse Wirtschaftskurs der Vorgängerregierung unter Premierministerin Liz Truss zu einem massiven Vertrauensverlust an den