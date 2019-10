Massive parteiinterne Kritik an Orbán nach Lokalwahl-Niederlage

Medien berichteten am Mittwoch von ersten Anzeichen für eine "Meuterei" gegen Parteichef und Premier Viktor Orbán. Treibende Kräfte seien jene Fidesz-Bürgermeister, die ihre Ämter an die Opposition verloren hätten, schrieb die Wochenzeitung "168ora". In der Vergangenheit waren kaum Informationen über die inneren Angelegenheiten der Partei an die Öffentlichkeit gedrungen. Dies scheint sich nun zu ändern. Fidesz-Abgeordneten sei der Parteiausschluss des in einen Sex- und Korruptionsskandal verwickelten Györer Bürgermeisters Zsolt Borkai zu wenig, berichtete das Onlineportal "hvg.hu". Borkai solle auch sein Bürgermeisteramt aufgeben. Verantwortlich für die Niederlage sei auch die Parteiführung. Laut dem Online-Portal "Nepszava.hu" werfen Fidesz-Mitglieder Orbán vor, eine "schlechte strategische Entscheidung" getroffen zu haben, indem er bis nach der Wahl mit Konsequenzen für Borkai wartete.

