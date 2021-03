"Massenmord": Gewalt in Myanmar eskaliert

Mit 114 Toten bei Protesten am Samstag erreichte die Militärgewalt den vorläufigen Höhepunkt. Der UN-Sondergesandte für Menschenrechte in Myanmar warf den Generälen "Massenmord" an der eigenen Bevölkerung vor. Gestern gingen die Proteste weiter. Polizisten und Soldaten sollen laut Medien bei einer Beerdigung auf Trauergäste geschossen haben.

Die UNO bezeichnete den Samstag als den "blutigsten Tag" seit dem Putsch vom 1. Februar. Der UNO-Sondergesandte für Menschenrechte in Myanmar, Tom Andrews, sagte, es sei an der Zeit für die Welt, einzugreifen – wenn nicht durch den Sicherheitsrat, dann durch ein internationales Gipfeltreffen zu Myanmar, sagte Andrews.

Man könne die Öl- und Gaszahlungen und damit die Finanzströme an das Militär in dem Land einstellen oder den Zugang des Militärs zu Waffen stoppen.