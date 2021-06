Massengräber bei Heimen in Kanada: Premier will Entschuldigung vom Papst

Nach der Entdeckung von 751 Gräbern bei einem weiteren früheren Internat für indigene Kinder, das lange von der katholischen Kirche betrieben worden war, hat Kanadas Premierminister Justin Trudeau Papst Franziskus zu einer Entschuldigung aufgefordert. Bei einem Gespräch habe er betont, wie wichtig es sei, dass das Kirchenoberhaupt sich "bei indigenen Kanadiern auf kanadischem Boden entschuldigt", sagte Trudeau in der Nacht auf Samstag.

Tags davor hatten Vertreter des Volkes der Cowessess den Fund bekannt gegeben. Die Einrichtung südlich der Stadt Regina in Zentralkanada war von 1899 bis 1997 in Betrieb. Das Volk der Cowessess übernahm die Einrichtung in den 1980er-Jahren von der katholischen Kirche. Die Ureinwohner hatten in den vergangenen Wochen das Gelände der Schule sowie einen angrenzenden Friedhof mit Radargeräten nach menschlichen Überresten abgesucht.

Erster Fund bereits im Mai

Erst Ende Mai war der Fund eines Massengrabs mit 215 Kindern bei einem anderen Internat für Indigene in Kamloops im Westen des Landes bekannt geworden. Vom 17. Jahrhundert bis in die 1990er Jahre wurden die als "residential schools" bekannten Einrichtungen von der Regierung verwaltet und finanziert. Betreiber waren größtenteils Kirchen und religiöse Organisationen.

Indigene Kinder wurden ihren Familien entrissen und in diesen Einrichtungen untergebracht, wo sie die Traditionen der europäischen Kolonialisten lernen mussten, um ihre eigene Sprache und Kultur zu vergessen. Gewalt und sexueller Missbrauch waren dort an der Tagesordnung. Insgesamt waren 150.000 Kinder von Ureinwohnern und gemischten Paaren in derartige Einrichtungen gesteckt worden. Nach bisherigen Angaben starben mindestens 3200 dieser Kinder. Es gibt aber auch Schätzungen über bis zu 6000 tote Kinder.

Kirchen wurden angezündet

Nun sind in Kamloops in der Nähe des Fundortes des Massengrabs erneut zwei katholische Kirchen durch Feuer zerstört worden. Innerhalb von einer Stunde seien am frühen Samstagmorgen sowohl die Kirche St. Ann im Indigenen-Gebiet Upper Similkameen als auch die Chopaka-Kirche im Gebiet Lower Similkameen in Brand geraten, teilte die kanadische Bundespolizei mit.

"Beide Kirchen wurden zerstört", hieß es in einer Mitteilung der Polizei, die die Brände als "verdächtig" einstufte. Es werde geprüft, ob es eine Verbindung zu den Kirchenbränden in den rund 50 Kilometer entfernten Städten Penticton und Oliver vor einer Woche gebe.

"Schädliche Politik"

Viele indigene Gemeinschaften machen die Heime, die ganze Generationen geprägt haben, heute für soziale Probleme wie Alkoholismus, häusliche Gewalt und erhöhte Selbstmordraten verantwortlich. Kanadas Regierung entschuldigte sich im Jahr 2008 offiziell bei den Überlebenden der Internate. Sie seien Opfer eines "kulturellen Genozids", stellte eine Untersuchungskommission im Jahr 2015 fest.

Kanadas Premier Trudeau entschuldigte sich am Wochenende erneut "für die schädliche Politik der erzwungenen Assimilation" und räumte eine Verantwortung der kanadischen Regierung ein.