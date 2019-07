Die Angst geht um in den Latino-Nachbarschaften der großen amerikanischen Städte. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich dort die Nachricht, dass die Einwanderungspolizei ICE am Sonntag beginnen sollte, gegen die ersten der insgesamt elf Millionen "Undokumentierten" vorzugehen. Trumps "Einwanderungs-Zar" Ken Cuccinelli bestätigte, in einer ersten Welle sollten bis zu einer Million Menschen deportiert werden.