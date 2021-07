"Masken werden bald zur persönlichen Entscheidung"

In Großbritannien breitet sich die hochansteckende Delta-Variante des Coronavirus derzeit rasant aus. Dennoch will die britische Regierung an ihren Lockerungsplänen unbedingt festhalten. Gestern wurde die weitgehende Aufhebung der Maskenpflicht für England angekündigt.

Schutzmasken, die derzeit noch in Geschäften sowie Bussen und Bahnen verpflichtend sind, würden bald zur "persönlichen Entscheidung", sagte Wohnungsbauminister Robert Jenrick dem Sender "Sky News". "Unterschiedliche Menschen werden bei Dingen wie Masken zu unterschiedlichen Entscheidungen kommen", so der Minister.

"Das Land wird dadurch freier"

Das Ende der Maskenpflicht ist Teil einer umfassenden Aufhebung von Corona-Maßnahmen am 19. Juli, die die britische Regierung in den nächsten Tagen präsentieren will. Dazu gehört die Aufhebung aller Kontakt-Beschränkungen, aber auch die Wiedereröffnung von Clubs.

Der neue Gesundheitsminister Sajid Javid hat die für England geplanten Lockerungen trotz steigender Corona-Zahlen verteidigt und an die Eigenverantwortung der Bürger appelliert. Das Land könne dadurch nicht nur "freier, sondern auch gesünder werden", schrieb Javid in einem Gastbeitrag für die "Mail on Sunday". Er spielte damit auf die Belastung der psychischen Gesundheit vieler Menschen an.

Die hochansteckende Delta-Variante lässt die Corona-Fallzahlen in Großbritannien derzeit wieder in die Höhe schießen, die Inzidenz liegt bei knapp 200. Allerdings steigt die Zahl der Spitalseinweisungen und Todesfälle nicht in gleichem Maße an wie in vorherigen Wellen. Die Regierung verlässt sich daher voll auf die Wirkung der Impfungen und hofft, dass dadurch möglichst viele schwere Verläufe der Krankheit vermieden werden können.

Davor warnen allerdings Experten wie Christina Pagel vom University College London, die auch in einem Beratungsgremium der Regierung sitzt. "Das ist ein furchtbarer Plan. Es sieht so aus, als würden wir das einzige Land sein, das alles gegen die Wand der Impfstoffe wirft und hofft, dass diese standhält", schrieb sie auf Twitter.

60.000 im Wembley-Stadion

Heftiger Kritik ist die britische Regierung auch im Zusammenhang mit der derzeit laufenden Fußball-Europameisterschaft ausgesetzt. Sowohl die beiden Halbfinalspiele am 6. und 7. Juli sowie das Finale am 11. Juli finden im Wembley-Stadion in der britischen Hauptstadt London statt – bei jedem der drei Fußballspiele dürfen 60.000 Fans ins Stadion – und zwar ohne nennenswerte Abstände.