Maritimer Korridor für Gazastreifen soll am Sonntag öffnen

"Wir stehen kurz davor, diesen Korridor zu öffnen, hoffentlich schon diesen Sonntag", sagte von der Leyen am Freitag im Hafen von Larnaka in Zypern. Schon am Freitag soll ein Pilotprojekt testweise starten, so die Kommissionspräsidentin.

Zuvor hatte US-Präsident Joe Biden die Einrichtung eines temporären Hafens im Gazastreifen für zusätzliche Hilfslieferungen auf dem Seeweg angekündigt. Nach Angaben der Kommissionspräsidentin sind sich auch die Vereinten Arabischen Emirate Teil des Projekts.

Mehr dazu: Europäische Union plant Seekorridor und prüft Hilfe für Gaza aus der Luft

Auch Großbritannien will sich nach Angaben von Außenminister David Cameron an der Errichtung eines Seekorridors beteiligen, wie dieser am Freitag mitteilte. Gleichzeitig rief er Israel dazu auf, mehr Lkw über den Landweg nach Gaza zu lassen. Dies sei der schnellste Weg, um Hilfsgüter an Bedürftige zu liefern.

"Herzzerreißend"

Biden prangerte in seiner Rede zur Lage der Nation die dramatische humanitäre Lage im Gazastreifen an, versprach den Menschen dort weitere Hilfe und rief Israels Führung zu einem besseren Schutz von Zivilisten auf. "Mehr als 30.000 Palästinenser wurden getötet, von denen die meisten nicht der Hamas angehören", sagte Biden am Donnerstag (Ortszeit). Kinder seien zu Waisen geworden, Menschen hätten ihre Häuser verloren und seien vertrieben worden. Viele seien ohne Nahrung, Wasser und Medizin. "Es ist herzzerreißend."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ursula von der Leyen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.