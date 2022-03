"Mangel an Menschlichkeit": Streit zwischen Paris und London um Flüchtlinge

Zwischen London und Paris ist ein Streit über den britischen Umgang mit den Flüchtlingen aus der Ukraine entbrannt, die vom nordfranzösischen Calais aus nach Großbritannien weiterreisen wollen. In einem Brief an seine britische Kollegin Priti Patel beklagte Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin einen "Mangel an Menschlichkeit" der britischen Behörden, die sich bei der Visa-Vergabe stur stellten. Der britische Justizminister Dominic Raab wies die Vorwürfe zurück.