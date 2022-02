Mali: Frankreich zieht ab, folgt auch Österreich?

"Ich bin sehr skeptisch, ob es bei EUTM zu einer Verlängerung des Mandates kommt", sagte die deutsche Verteidigungsministerin Christine Lambrecht in Brüssel. "Wenn Frankreich beginnen sollte, sich aus der EU-Trainingsmission zurückzuziehen, dann wird es auch für Österreich Zeit sein, das zu tun", sagte Kanzler Karl Nehammer (VP) am Rande des EU-Afrika-Gipfels in Paris. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) drängte darauf, die Bewertung der EUTM zu beschleunigen. Österreich stellt seit Dezember mit Brigadier Christian Riener den EUTM-Kommandanten und 79 von 800 Soldaten.

Der französische Abzug bezieht sich auf zwei andere Missionen. Mit mehreren europäischen Partnerländern und Kanada gab Paris am Donnerstag das Ende der Militäroperation "Takuba" mit Juni an. Ebenfalls zu diesem Zeitpunkt wird der Anti-Terror-Einsatz "Barkhane" enden. Hintergrund seien die Verschiebung der Wahlen und "zahlreiche Behinderungen" durch die malische Militärjunta.