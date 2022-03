Maduro: USA und Venezuela setzen Gespräche fort

Nach dem ersten hochrangigen Treffen am Wochenende seit Jahren seien neue Verhandlungen vereinbart worden, sagte der sozialistische Präsident am Dienstag. "Ich bekräftige unseren ganzen Willen, damit wir aus Diplomatie, aus Respekt und aus der Hoffnung auf eine bessere Welt eine Agenda vorantreiben können, die Wohlstand und Frieden ermöglicht", sagte der sozialistische Politiker. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, hatte zuvor hochrangige Gespräche in Caracas über Energiethemen bestätigt. Zum Ergebnis der Gespräche in der Hauptstadt Caracas gab es zunächst keine Angaben.

In den USA gibt es Bestrebungen, wegen des Angriffs auf die Ukraine den Import von russischem Öl und Gas zu verbieten. Eine Alternative wäre das ebenfalls rohstoffreiche Venezuela. Die USA haben aber auch gegen das südamerikanische Land Sanktionen verhängt und den autoritär regierenden Präsidenten Maduro wegen Drogenhandels und Geldwäsche angeklagt. Zudem setzte die US-Regierung 2020 auf Maduro eine Art Kopfgeld aus.

Venezuela ist das Land mit den größten Ölreserven der Welt. Das sozialistische Regime in Caracas zählt zu den wenigen internationalen Unterstützern Russlands. Die USA hatten Maduros Wiederwahl im Jahr 2018 nicht anerkannt. Oppositionsführer Juán Guaidó erklärte sich Anfang 2019 zum Interimspräsidenten und versucht seitdem, Maduro aus dem Amt zu drängen. Dabei wurde er massiv von den USA unterstützt, auch zahlreiche europäische Staaten, darunter Österreich, erkannten Guaidó als legitimen Präsidenten des Landes an.

Ölpreise steigen - bleiben aber unter Höchststand seit 2008

Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel gestiegen. Die mehrjährigen Höchststände vom Vortag wurden aber nicht erreicht. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 127,88 US-Dollar (117,38 Euro). Das waren 4,67 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 3,73 Dollar auf 123,13 Dollar.

Am Montag war der Brent-Preis bis auf rund 139 Dollar gestiegen, WTI hatte in der Spitze mehr als 130 Dollar gekostet. Es wurden jeweils die höchsten Niveaus seit dem Jahr 2008 erreicht. Hauptgrund waren Bemerkungen von US-Außenminister Antony Blinken, der einen Importstopp für russisches Erdöl ins Spiel brachte. Während die USA weiter auf ein solches Einfuhrverbot zusteuern, ist die Europäische Union in der Frage uneinig. Insbesondere Deutschland ist dagegen.