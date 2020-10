Madrid protestiert gegen zwangsweise Abriegelung

Es gebe "mehr Bewegung in der Hauptstadt als gestern", sagte der konservative Bürgermeister am Samstag. Die linke Zentralregierung habe bisher auch keine Kontrollen errichtet. Die Wirtschaft erleide enorme Verluste, bei den Menschen herrsche Ungewissheit: "Die Regierung hat Madrid in ein Chaos gestürzt."

Neben der Hauptstadt sind seit Freitagabend auch neun weitere Kommunen im Großraum Madrid gegen den Willen der Regionalregierung abgesperrt, die Wohngemeinde darf nur noch aus "triftigem Grund", etwa, um zur Arbeit zu fahren, verlassen werden. Die Sperren sollen für zunächst zwei Wochen gelten. Regionalpräsidentin Isabel Diaz Ayuso warf Ministerpräsident Pedro Sanchez vor, einen "politischen Krieg" zu führen.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.