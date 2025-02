Macrons Treffen mit Trump war "sehr nützlich"

Frankreichs Präsident Macron (l.) war am Montag bei Trump

Die EU-Spitzen hielten dazu am Mittwoch eine rund 30-minütige Videokonferenz ab, wie es aus dem Umfeld von EU-Ratspräsident António Costa hieß. Costa nannte Macrons Bericht im Onlinedienst X "sehr nützlich" zur Vorbereitung des EU-Sondergipfels am 6. März in Brüssel.

Die Europäer würden kommende Woche "Beschlüsse zur Unterstützung der Ukraine und zur Stärkung der europäischen Verteidigung fassen", kündigte Costa an. Nach den Brüsseler Angaben beteiligten sich alle 27 EU-Länder an der Videokonferenz. Interimskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) wurde auf Beamtenebene vertreten, da er zur gleichen Zeit im Parlament in Wien bei der Aktuellen Stunde zu drei Jahren russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine anwesend war. Nach dem Briefing durch Macron gab es eine kurze Fragerunde.

Macron hatte am Montag im Weißen Haus mit Trump über dessen geplante Verhandlungen mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin beraten. Der französische Präsident sprach danach von einem "gemeinsamen" Weg mit Trump. In wichtigen Punkten habe es aber Differenzen gegeben. Nach wie vor ist nicht geklärt, ob die Europäer an den Verhandlungen zwischen Trump und Putin beteiligt werden.

