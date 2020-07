Macron warnt vor Arbeitslosigkeit

"Wir werden einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit erleben", sagte Macron in einem Fernsehinterview zum französischen Nationalfeiertag. Schätzungen zufolge werde es im Frühjahr 2021 rund 800.000 bis eine Million Arbeitslose geben.

Gleichzeitig will der Präsident noch tiefer in die Tasche greifen und stellte ein umfassendes Konjunkturprogramm in Aussicht, das mindestens 100 Milliarden Euro schwer sein soll. Hinzu kämen noch 460 Milliarden Euro, die bereits seit Beginn der Epidemie als Unterstützung der Wirtschaft zugesagt wurden, sagte der 42-Jährige. Langfristig will Macron die Teilzeitarbeit fördern.

Mit Blick auf die Pandemie stellte Macron strengere Regeln in Aussicht. Er sprach sich für eine Maskenpflicht in geschlossenen Räumen aus. Es gebe Anzeichen dafür, dass das Coronavirus in Frankreich wieder aktiver werde, warnte er.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Emmanuel Macron Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.